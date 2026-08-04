RoyalCasino è un casino non AAMS avviato nel 2020 da Aspire Global plc, operatore con storico consolidato e un catalogo di 2.200 titoli che include 1.800 slot e 100 tavoli live coperti da NetEnt, Microgaming, Evolution e Pragmatic Play. La concessione ADM n. GAD-15234 è verificabile nei registri ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il bonus di benvenuto è un match 100% fino a 200 € con deposito minimo di 10 €, requisito di puntata 35x e validità di 30 giorni. I pagamenti accettano Visa, Mastercard, PostePay e Skrill; i prelievi escono tramite Visa, Mastercard o bonifico bancario in 24-48 ore.

Anno di attività 2020 Licenza ADM — GAD-15234 Deposito minimo €10 Bonus di benvenuto 100% fino a €200 Numero di giochi 2.200 (1.800 slot, 100 tavoli live) Punto di forza Live casino Evolution con app iOS e Android dedicate Criptovalute Non disponibili Tempo prelievo crypto Non applicabile Valuta EUR Ideale per Chi cerca un operatore regolamentato con live dealer di qualità e depositi via PostePay — tra i migliori operatori ADM per chi vuole affidabilità documentata e assistenza in italiano.

Pro Contro Live casino Evolution con 100 tavoli e app mobile iOS e Android Nessun metodo di pagamento crypto disponibile Deposito minimo di €10, tra i più bassi del segmento regolamentato Requisito di puntata 35x: nella media, ma non conveniente se si punta a prelevare il bonus rapidamente Concessione ADM verificabile, assistenza 24/7 in italiano via live chat Prelievo tramite bonifico bancario può richiedere fino a 48 ore nei giorni festivi

Con 1.800 slot da provider come NetEnt e Pragmatic Play, il catalogo copre bene chi gioca spesso e cerca titoli aggiornati. Il vero punto forte è il live: 100 tavoli Evolution con streaming in alta definizione, accessibili anche da mobile tramite le app native iOS e Android senza perdita di qualità.

Il requisito di puntata 35x impone una puntata massima di €5 per mano durante il wagering — chi tende a puntare più alto dovrà rallentare o rischia di invalidare il bonus.

RoyalCasino si adatta a chi deposita con PostePay, vuole un sito con licenza verificabile per italiani e preferisce i tavoli live Evolution a una libreria slot sterminata.